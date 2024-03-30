Глава Нацсобрания Франции заявила, что в контексте помощи Украине возможно все

В вопросе оказания помощи Украине "все остается возможным". Об этом заявила председатель Национального собрания (нижней палаты прламента) Франции Яэль Браун-Пиве на совместном брифинге со спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком в Одессе, передает РБК.