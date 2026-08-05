Microsoft передумала: рекомендация о 32 ГБ ОЗУ для игровых ПК с Windows 11 исчезла с сайта компании

Microsoft больше не называет ПК с 32 ГБ ОЗУ «конфигурацией без поводов для беспокойства» для геймеровMicrosoft удалила со своего сайта рекомендацию 32 ГБ оперативной памяти как оптимального объема для современных игровых компьютеров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии