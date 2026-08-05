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Microsoft передумала: рекомендация о 32 ГБ ОЗУ для игровых ПК с Windows 11 исчезла с сайта компании

Microsoft передумала: рекомендация о 32 ГБ ОЗУ для игровых ПК с Windows 11 исчезла с сайта компании

Microsoft больше не называет ПК с 32 ГБ ОЗУ «конфигурацией без поводов для беспокойства» для геймеровMicrosoft удалила со своего сайта рекомендацию 32 ГБ оперативной памяти как оптимального объема для современных игровых компьютеров.

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