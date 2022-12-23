Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

92 подписчика

Бернс – 17-й защитник в истории, набравший 800 очков в НХЛ

Бернс – 17-й защитник в истории, набравший 800 очков в НХЛ

Брент Бернс – 17-й защитник в истории, набравший 800 очков в НХЛ. Игрок «Каролины» отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (4:3 ОТ).

Вернуться к статье

Картина дня

наверх