Popcaketv

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Убили? Мать Пьера Нарцисса заявила, что артист умер не сам

Убили? Мать Пьера Нарцисса заявила, что артист умер не сам

Пьер Нарцисс скончался практически месяц назад, однако его тело все еще не захоронено. Прощание с ним в Москве переносилось три раза, а после его все-таки отправили в Камерун, где должны были похоронить в семейном склепе.

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