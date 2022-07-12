Убили? Мать Пьера Нарцисса заявила, что артист умер не сам

Пьер Нарцисс скончался практически месяц назад, однако его тело все еще не захоронено. Прощание с ним в Москве переносилось три раза, а после его все-таки отправили в Камерун, где должны были похоронить в семейном склепе.
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