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Путин подписал закон о моратории на штрафы за невозврат валюты из-за санкций

Путин подписал закон о моратории на штрафы за невозврат валюты из-за санкций

Президент России Владимир Путин 13 июля подписал закон, который вводит до конца 2022 года запрет на применение административной ответственности в отношении российских резидентов за нарушение ряда норм валютного законодательства в связи с санкциями.

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