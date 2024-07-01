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СМИ Британии: россияне «глушат» каждый четвёртый британский военный самолёт в Восточной Европе

СМИ Британии: россияне «глушат» каждый четвёртый британский военный самолёт в Восточной Европе

Россияне якобы «глушат» каждый четвертый британский военный самолет в Восточной Европе. Такие данные получены в результате анализа нескольких тысяч рейсов, которые были совершены Королевскими ВВС в течение первых четырех месяцев текущего года.

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