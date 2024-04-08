Напавшие на "Крокус" назвали имя координатора: подробности плана отхода террористов

Обнародованы кадры допроса обвиняемых в террористическом акте в концертном зале "Крокус Сити Холл".ФСБ передала телевизионным каналам кадры допроса обвиняемых в теракте в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии