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Напавшие на "Крокус" назвали имя координатора: подробности плана отхода террористов

Напавшие на "Крокус" назвали имя координатора: подробности плана отхода террористов

Обнародованы кадры допроса обвиняемых в террористическом акте в концертном зале "Крокус Сити Холл".ФСБ передала телевизионным каналам кадры допроса обвиняемых в теракте в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл".

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