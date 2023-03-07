Канделаки об отстранении Винер: «Людям, которые это сделали, могу пожелать жить как можно дольше, чтобы они понимали, что бытие Иуды, предателя, не приведет к счастливой жизни»

Тина Канделаки высказалась о предательстве из-за санкций FIG против Ирины Винер. Ранее Международная федерация гимнастики (FIG) на два года отстранила главного тренера сборной России по художественной гимнастике от работы на международных соревнованиях из-за ее высказываний после Олимпиады-2020 в Токио.
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