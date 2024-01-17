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Супруг Цыгановой признался, что хотел бы увидеть жену на одной сцене с SHAMAN

Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, по мнению Вадима Цыганова, российского продюсера и супруга Виктории Цыгановой, исполнительницы популярного хита “Русская водка”, является одним из самых перспективных и талантливых артистов, у которого яркое будущее.

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