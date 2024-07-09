Акции «Роснефти» и «Татнефти» подешевели более чем на 4% из-за дивидендного гэпа. Это оказывает давление на индекс Мосбиржи, а впереди — закрытие дивидендных реестров Сбербанка, «Фосагро», «Башнефти» и «Магнита», напоминают аналитики.