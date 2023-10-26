В Татарстане в этом году отреставрируют более 30 объектов культурного наследия

В Татарстане находится более 1,7 тысячи объектов культурного наследия, включая объекты архитектуры и археологиифото: Ольга Сапожникова/ГлагоL--> Татарстан в текущем году направил из бюджета на сохранение объектов культурного наследия более четырех миллиардов рублей.
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