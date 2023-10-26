ГлагоL
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ГлагоL

22 563 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    Не задерживать их, а ликвидировать во врем задержания. Ну осудят, ну посадят,Ю ну отсидит... ВЫЙДЕТ и БУДЕТ МСТИТЬ! О...Россиянин передав...
  • Серж Серов
    Я вот не понимаю,куда смотрит разведка,ФСБ....?В Кремле назвали ...
  • Vasily Golov
    Для чего задерживать и еще затенять лицо.Дали бы ему отъехать,на углу очередь из автомата. Ни суда.ни кормление в кол...Россиянин передав...

В Татарстане в этом году отреставрируют более 30 объектов культурного наследия

В Татарстане в этом году отреставрируют более 30 объектов культурного наследия

В Татарстане находится более 1,7 тысячи объектов культурного наследия, включая объекты архитектуры и археологиифото: Ольга Сапожникова/ГлагоL--> Татарстан в текущем году направил из бюджета на сохранение объектов культурного наследия более четырех миллиардов рублей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх