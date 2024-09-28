Столичные студенческие отряды прошли стажировку более чем в 40 городах России

Свыше тысячи студентов работали вожатыми, руководителями коллективов и творческих кружков, организаторами смен и мероприятий, медиаспециалистами и спортинструкторами в детских лагерях Крыма, Краснодарского и Приморского краев.
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