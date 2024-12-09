В Крыму вырастили уникальный виноград, в котором есть ген из морских водорослей

В Крыму выведен первый в России генно-модифицированный виноградДоктор сельскохозяйственных наук Владимир Лиховской рассказал, что крымским учёным удалось вырастить виноград, в составе которого есть гены из морских водорослей.
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