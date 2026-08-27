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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Флавио Бриаторе: «Колапинто вырос и превратился в отличного пилота – он должен выступать за «Альпин»

Исполнительный консультант «Альпин» Флавио Бриаторе прокомментировал продление контракт с Франко Колапинто на сезон-2027.

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