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Штраф всемогущий: к чему приведет упрощенное списывание денег за нарушение ПДД

Штраф всемогущий: к чему приведет упрощенное списывание денег за нарушение ПДД

Очередная идея чиновников из Минюста буквально повергла в шок всех автомобилистов. Еще бы: они предложили ввести систему автоматического списания денег с банковских счетов граждан, которые не оплатили штрафы за нарушения правил дорожного движения.

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