Праздник «Алые паруса» покажут пассажирам международных рейсов стран ШОС

Праздник выпускников «Алые паруса» станет частью проекта Медиакорпорации Китая (China Media Group) «Экран на борту» (CMG Air Channel) в рамках гуманитарных мероприятий форума ШОС-2026 и медиа-форума стран ШОС «Гармония голосов, стремящихся вдаль, новый путь развития».
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