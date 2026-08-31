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Пятый канал

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Праздник «Алые паруса» покажут пассажирам международных рейсов стран ШОС

Праздник «Алые паруса» покажут пассажирам международных рейсов стран ШОС

Праздник выпускников «Алые паруса» станет частью проекта Медиакорпорации Китая (China Media Group) «Экран на борту» (CMG Air Channel) в рамках гуманитарных мероприятий форума ШОС-2026 и медиа-форума стран ШОС «Гармония голосов, стремящихся вдаль, новый путь развития».

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