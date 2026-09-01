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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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ЦСКА и Грушников подписали контракт на год. Защитник играл за фарм «Калгари» в прошлом сезоне

Артем Грушников стал игроком ЦСКА . Московский клуб объявил о подписании полноценного соглашения сроком на один год с 23-летним защитником.

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