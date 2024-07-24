Уровень рождаемости в ЯНАО снизился на 2,6% в 2024 году

Уровень рождаемости в ЯНАО упал с 12,9% до 12,4% в расчете на 1000 населения. В январе-мае 2024 года в округе зарегистрировано 2660 родившихся — на 2,6% меньше, чем в аналогичном периоде 2023 года, посчитал Тюменьстат.