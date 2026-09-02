📷❗️Министерство обороны Японии анонсировало разработку гиперзвуковой ракеты класса воздух-воздух сверхбольшой дальности на базе авиационной противокорабельной ракеты ASM-3A.
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