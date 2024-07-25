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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Широков о Соболеве и «Зените»: «Его берут в ротацию – возможно, из-за ухода Кассьерры. Если нужен такой фактурный игрок, то лучшая кандидатура – Голенков» 

Широков о Соболеве и «Зените»: «Его берут в ротацию – возможно, из-за ухода Кассьерры. Если нужен такой фактурный игрок, то лучшая кандидатура – Голенков» 

— Понимаете, зачем «Зениту» нужен Соболев? — Нет. Но «Зенит» говорит, что нужен большой фактурный форвард, который может цепляться за мячи, играть спиной к воротам соперникам.

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