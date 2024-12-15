Захарова: послу ФРГ в РФ следует призвать власти Германии к миру на Украине

Посол ФРГ в России Александер Ламбсдорф, заявивший о необходимости установления мира на Украине, должен в первую очередь обратиться с этим призывом к правительству своей страны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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