Таймыр, сагудай, мировой рекорд: северяне покорили гурманов 300-килограммовой закуской

В Дудинке приготовили трехсоткилограммовую закуску из сырой рыбы. Сагудай, который готовили древние народы Крайнего Севера, сделали в честь празднования Дня Таймыра, сообщает местное издание «Сибирский Новостной».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии