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Газета.ру

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Генсек ООН воодушевлен усилиями по урегулированию конфликта на Украине

Генсек ООН воодушевлен усилиями по урегулированию конфликта на Украине

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш воодушевлен дипломатическими усилиями, в том числе Соединенных Штатов, по урегулированию украинского конфликта.

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