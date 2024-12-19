Северяне слушают Президента РФ коллективами единомышленников

Владимир Путин в течение нескольких часов принимает обращения граждан в формате Прямой линии. На все вопросы, даже если они не попали в эфир, будет дан ответ — отреагируют либо местные власти, либо активисты.
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