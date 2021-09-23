Минэкономразвития предложило способ борьбы с выводом банкротных активов

Министерство экономического развития предлагает внести изменения в закон «О несостоятельности (банкротстве)», дополнив его статьей об особенностях оспаривания взаимосвязанных сделок, если в них обнаружены признаки противоправных действий, пишет РБК.
Министерство экономического развития предлагает внести изменения в закон «О несостоятельности (банкротстве)», дополнив его статьей об особенностях оспаривания взаимосвязанных сделок, если в них обнаружены признаки противоправных действий, пишет РБК.
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