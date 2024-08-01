Бастрыкин заинтересовался происшествием в Екатеринбурге, в котором пострадал 5-летний самокатчик

Ранее 17-летний юноша на тротуаре сбил ребенка на кикшеринговом самокате.Глава Следственного Комитета Александр Бастрыкин взял на контроль расследование происшествия в Екатеринбурге, в котором пострадал 5-летний мальчик.
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