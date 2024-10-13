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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Стукалов может сменить Багу в «Соколе». Саратовцы идут 14-ми в Первой лиге

Это произойдет, если в следующем туре Мелбет Первой лиги саратовцы проиграют дома «Алании», сообщает «ФНЛ с Ильевым».

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