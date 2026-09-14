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Царьград

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Правда о теракте 11 сентября: Жертв было в разы больше. Делягин раскрыл замалчиваемое Западом

Правда о теракте 11 сентября: Жертв было в разы больше. Делягин раскрыл замалчиваемое Западом

Прозвучала правда о теракте 11 сентября. В действительности жертв было в разы больше, потому что случившееся в Нью-Йорке 25 лет назад запустило чудовищную цепь трагических событий.

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