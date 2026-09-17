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Вечерний Новосибирск

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Прокурор оценил в 300 тысяч рублей избиение ученика лицея №126 Новосибирска

Прокурор оценил в 300 тысяч рублей избиение ученика лицея №126 Новосибирска

Согласно информации суда, ответчиком выступает МАОУ «Лицей №126». Прокуратура требует взыскать компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей в связи с причинением вреда здоровью ребёнка.

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