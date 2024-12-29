Спутники показали, как Египет озеленяет пустыню

Проект «Новая дельта» в ноябре 2018 года / © NASA Спутники NASA Landsat 8 и 9 сделали пару снимков, показывающих расширение зеленых насаждений в некоторых частях мухафаз (административно-территориальные единицы) Александрия и Бухейра в ноябре 2018 года и ноябре 2024-го.
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