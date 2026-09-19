Виктория Боня рассказала о паразитах в лимфе после обследования

Виктория Боня поделилась в соцсетях видео, где рассказала о заключении врача о наличии паразитов в лимфе после жалоб на грудь.
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