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Царьград

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CERAC: Жара в 2026 году может стоить Бельгии €6 млрд

CERAC: Жара в 2026 году может стоить Бельгии €6 млрд

По данным CERAC, аномальная жара в 2026 году может сократить ВВП Бельгии на 1% (€6 млрд), нивелировав ожидаемый рост.

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