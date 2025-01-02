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Праздник, который всегда с тобой. Один день из жизни многодетного отца

Праздник, который всегда с тобой. Один день из жизни многодетного отца

Ивану Александровичу Р. девять лет. Он спит и не знает, что судьба готовит ему пакость. Сейчас его разбудят, такого тёпленького и вкусного, и скажут с подлой лаской в голосе, что уже утро, пора вставать, сынок, нас ждут подвиги — и прочую «шнягу», что произносят взрослые в подобных случаях, чтобы ещё больше испортить настроение ребёнку.

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