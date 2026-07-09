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Антифашист

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После ночной атаки горят нефтебазы в Твери и Ставропольском крае

После ночной атаки горят нефтебазы в Твери и Ставропольском крае

В период с 8 вечера 8 июля до 7 утра 9 июля дежурными средствами ПВО РФ были перехвачены и уничтожены 73 украинских БПЛА над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Новгородской, Тверской, Орловской, Ленинградской, Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края, а также над Крымом и акваторией Азовского моря.

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