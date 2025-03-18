В Петербурге три университета получат по миллиарду рублей

Вузам выделят средства средства в рамках программы «Приоритет-2030» Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» и Национальный исследовательский университет ИТМО получат субсидии в размере 1 миллиарда рублей каждый в рамках программы «Приоритет-2030».
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