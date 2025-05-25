Путь «Героев»: новые Heroes of Might and Magic выйдут с русским переводом

Восьмая часть «Героев меча и магии» получит полноценный перевод на русский язык. Предыдущая в этой серии часть выходила десять лет назад, поэтому геймеры ждут Heroes of Might and Magic: Olden Era с повышенным интересом.
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