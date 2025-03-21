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Царьград

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Франция запретила вещание Пятого канала и СТС из-за санкций ЕС

Франция запретила вещание Пятого канала и СТС из-за санкций ЕС

Французский медиарегулятор Arcom запретил трансляцию Пятого канала и СТС в стране. Этот шаг связан с санкциями, введёнными ЕС, направленными на приостановку вещания российских телеканалов на территории Европы.

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