Импортозамещение в космосе: В России разработали отечественный композит для «Экспресс-АМУ4»

Российская компания «Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнёва» (НИИР) разработала и внедрила новый полимерный композит для производства рефлекторов антенн спутника связи «Экспресс-АМУ4».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии