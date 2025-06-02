Саудовская Аравия не пустила в Мекку 270 тыс. паломников

Запрет на въезд в Мекку для совершения хаджа получили около 270 тыс., в рамках борьбы с несанкционированными поездками в священный город, сообщили официальные лица Саудовской Аравии 1 июня, передает турецкое издание Daily Sabah.
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