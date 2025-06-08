На трассе «Сибирь» в районе Ангарска меняется схема движения из-за ремонта путепровода

Водителям, планирующим поездки по федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в районе Ангарска, необходимо быть внимательными: с 5 июня 2025 года на Еловской транспортной развязке будет изменена схема движения в связи с капитальным ремонтом путепровода, расположенного на км 1858+728, сообщили в пресс-службе УПРДОР «Прибайкалье».