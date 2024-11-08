В декабре более 60 старых игр SEGA исчезнут из продажи Компания SEGA сообщила, что...

В декабре более 60 старых игр SEGA исчезнут из продажиКомпания SEGA сообщила, что 7 декабря уберёт из продажи в цифровых магазинах более 60 классических проектов, включая игры серий Golden Axe, Phantasy Star, Shining Force, Streets of Rage, VectorMan и Wonder Boy.