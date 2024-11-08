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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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В декабре более 60 старых игр SEGA исчезнут из продажи Компания SEGA сообщила, что...

В декабре более 60 старых игр SEGA исчезнут из продажи Компания SEGA сообщила, что...

В декабре более 60 старых игр SEGA исчезнут из продажиКомпания SEGA сообщила, что 7 декабря уберёт из продажи в цифровых магазинах более 60 классических проектов, включая игры серий Golden Axe, Phantasy Star, Shining Force, Streets of Rage, VectorMan и Wonder Boy.

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