Инклюзивное кафе на Образцова получило престижную профессиональную награду

Инклюзивное кафе «Разные зерна» на улице Образцова стало победителем в номинации «Проект года — 2023» на международной выставке кофе, чая, шоколада, какао Coffee Tea Cacao Russian Expo за инклюзивный вклад в чайно-кофейную индустрию.
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