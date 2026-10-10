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Царьград

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Губернатор Слюсарь сообщил об атаке ВСУ на суда в Азове

Губернатор Слюсарь сообщил об атаке ВСУ на суда в Азове

В результате атаки ВСУ на Азов, Ростовская область, два судна пострадали, но жертв нет, заявил губернатор Юрий Слюсарь.

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