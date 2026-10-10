Губернатор Слюсарь сообщил об атаке ВСУ на суда в Азове

В результате атаки ВСУ на Азов, Ростовская область, два судна пострадали, но жертв нет, заявил губернатор Юрий Слюсарь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Расмуссен призвал...
- ВВ В Новосибирске по...
- А Сбывается худшее?...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым