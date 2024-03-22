Миллионные потери Украины приведут к тому, что украинцы исчезнут как нация, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
В США сделали шокирующее заявление об украинской нации
Комментарии
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ТМ
Татьяна Мартыненко
Сами выдумали себе нацию,язык,все,что не настоящее исчезает временем.
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20 час.
Владимир Карпов
Как говорится - за что боролись, на то и напоролись !!! Поделом им !!! Пусть на том свете скачут и кричат "Украина понад усэ" ...
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16 час.
Регина Толстоброва
И слава богу!. Пусть исчезнет эта проклятая нация навсегда.
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2 час.
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