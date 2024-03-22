Русская весна
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Русская весна

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  • Янина Митусова
    Может наши власти сделают вывод из этой беды- научатся правильно организовывать массовые мероприятия- присылать силов...Люди лежат семьям...
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В США сделали шокирующее заявление об украинской нации

В США сделали шокирующее заявление об украинской нации

Миллионные потери Украины приведут к тому, что украинцы исчезнут как нация, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

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Комментарии
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ТМ
Татьяна Мартыненко
Сами выдумали себе нацию,язык,все,что не настоящее исчезает временем.
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20 час.
Владимир Карпов
Как говорится - за что боролись, на то и напоролись !!! Поделом им !!! Пусть на том свете скачут и кричат &quot;Украина понад усэ&quot; ...
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16 час.
Регина Толстоброва
И слава богу!. Пусть исчезнет эта проклятая нация навсегда.
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2 час.

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