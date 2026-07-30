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Царьград

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"Серкан Болат" на допросе: Звезду "Постучись в мою дверь" заподозрили в связях с ОПГ

"Серкан Болат" на допросе: Звезду "Постучись в мою дверь" заподозрили в связях с ОПГ

Звезде сериала "Постучись в мою дверь" грозит пожизненный срок, если подтвердится его причастность к преступной группировкеПопулярный турецкий сериал "Постучись в мою дверь" снова оказался в новостях — на этот раз не из-за рейтингов и романтических интриг, а из-за уголовного дела.

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