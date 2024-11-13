«Местные намного чаще жалуются»: Питер глазами таксистки

По сравнению с Москвой в Северной столице пассажиры кажутся более высокомерными и капризными. Героями нашей рубрики «Питер глазами…» уже становились представители самых разных специальностей — ресторатор, повар, горничная, крановщик.
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