Отельеры в Анапе хамят отдыхающим: "Они уверены, что людей можно одурачить"

Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян рассказал, что произойдет в туристическом сезоне летом этого года в Анапе, где будет максимальное снижение количества туристов из-за разлива мазута, следы которого смогут полностью устранить только к середине 2026 года.