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Нижегородская правда

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Программа «Ключевые компетенции в работе с персоналом» прошла в Нижнем Новгороде

Программа «Ключевые компетенции в работе с персоналом» прошла в Нижнем Новгороде

С 28 по 30 июля в нижегородском Центре обучения государственных и муниципальных служащих «ГосСтарт» состоялась образовательная программа для специалистов кадровых служб «Ключевые компетенции в работе с персоналом».

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