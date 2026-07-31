Программа «Ключевые компетенции в работе с персоналом» прошла в Нижнем Новгороде

С 28 по 30 июля в нижегородском Центре обучения государственных и муниципальных служащих «ГосСтарт» состоялась образовательная программа для специалистов кадровых служб «Ключевые компетенции в работе с персоналом».
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