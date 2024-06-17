«Когда же это закончится»: ложь киевских властей разозлила украинцев

Рейтинг Владимира Зеленского упал на 30 процентов, а более половины населения Украины перестали доверять парламенту, пока им два года лгали об успехах ВСУ на фронте, сообщает американский телеканал CBS со ссылкой на опрошенных украинцев.
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