ШОС заявила о готовности оказать содействие в расследовании теракта в «Крокусе»

Региональная антитеррористическая структура Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) выразила готовность к оказанию любого содействия в рамках проведения расследования теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», который произошел в Подмосковье 22 марта.
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